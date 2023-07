Corinthians vive noite de racismo, provocação de 'jovenzito' e desculpas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians viveu uma noite tensa nesta terça-feira (18), mas com final feliz em Lima no jogo contra o Universitario, válido pela volta dos playoffs da Sul-Americana.

VITÓRIA MONUMENTAL EM CLIMA HOSTIL

A equipe paulista venceu os peruanos por 2 a 1, eliminou o adversário e se garantiu nas oitavas de final do torneio continental.

O jogo contou com clima hostil já imaginado pelas autoridades: no duelo de ida, disputado na semana passada em Itaquera, o preparador físico do Universitario foi preso por imitar um macaco em direção a corintianos. Mesmo diante do ato, o uruguaio Sebastián Avellino Vargas, que segue preso em São Paulo, ganhou apoio dos membros da equipe.

O clima pesado para o duelo desta terça-feira começou durante a tarde, quando o Corinthians recebeu um alerta da polícia local e foi orientado a ir no ônibus da corporação para o Estádio Monumental.

A diretoria alvinegra não gostou e exigiu segurança para chegar ao local com o próprio ônibus, medida que foi realizada após promessa de escolta das autoridades.

O desembarque no Monumental, no entanto, não foi ameno: apesar da ausência de violência física, um grupo de torcedores do Universitario recebeu o veículo imitando sons de macaco.

Dentro de campo, o Corinthians não tinha vida fácil diante de 80 mil torcedores, mas mostrava eficiência e segurava um empate até os acréscimos, quando Ryan aproveitou rebote em chute de Róger Guedes, garantiu o 2 a 1 e decretou a eliminação do rival.

Na comemoração de seu primeiro gol como profissional, o meio-campista de 20 anos imitou Lionel Messi: ele tirou a camisa e ergueu o próprio uniforme em direção aos torcedores do Universitario, fato que enervou os jogadores da equipe de Jorge Fossati.

O ato desencadeou uma confusão generalizada, com atletas da equipe peruana iniciando uma briga que só acalmou com a presença da polícia —cinco jogadores, incluindo Ryan, foram expulsos, e a partida ficou paralisada por mais de dez minutos.

A atitude do garoto foi repreendida por Luxemburgo. Na entrevista coletiva, o técnico do Corinthians arranhou no espanhol e disse que o "jovenzito", que viajou para fora do país pela primeira vez em um jogo da equipe principal, se "excedeu".

Luxa repetiu o que o atacante Róger Guedes falou ainda na saída de campo e pediu "desculpa" aos peruanos, pedindo um "desconto" pelo fato de o meio-campista ser um garoto.

"Queria fazer um pedido de desculpa pelo meu atleta. É um 'jovenzito' que tem só 20 anos e foi a primeira vez que veio para uma viagem internacional. Ele fez um gol importante e se excedeu. Ele tem que aprender muito. Quero pedir desculpas à torcida, à comissão e aos jogadores, não é bom sair do campo com uma briga. Não era nossa intenção. Tenho muito carinho pelas pessoas do Peru, já vim muito para cá. Queria pedir desculpas pelo momento que transcendeu o futebol. O futebol é entretenimento, e foi um jovem", disse o técnico.

BOM MOMENTO ANTES DE NOVA DECISÃO

O resultado diante do Universitario culminou no quarto jogo seguido com vitória de Luxemburgo e seus comandados. Antes, o Corinthians havia superado o Atlético-MG, o próprio time peruano e o América-MG.

O próximo compromisso dos paulistas é contra o Bahia, no sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro. O jogo ocorre na Arena Fonte Nova.

Já na terça-feira (25), o Corinthians tem nova decisão, desta vez contra o rival São Paulo. As equipes disputam a ida da semifinal da Copa do Brasil, em Itaquera.