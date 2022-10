Jogo entre Vasco e Sport tem confusão e invasão de campo após gol de Raniel

O jogo entre Sport e Vasco, realizado neste domingo (16) no estádio Ilha do Retiro, em Pernambuco, pela Série B do Campeonato Brasileiro, está paralisado após confusão gerada quando o time cruzmaltino conseguiu empatar o jogo no segundo tempo. Raniel fez o gol de pênalti nos minutos finais do segundo tempo e logo após foi comemorar em frente a torcida do Sport, gerando revolta e a confusão generalizada.

Invasão da torcida do Sport após o gol do Raniel. pic.twitter.com/ppo0faBiD6 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) October 16, 2022

A partida está com o placar em 1 a 1 e ainda não foi finalizada e não há decisão se haverá jogo após os conflitos, pois os jogadores do Vasco não querem retornar ao campo por questão de segurança. Sport e Vasco lutam diretamento pelo acesso para a Série A.