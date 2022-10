Vasco empata e torcida do Sport invade campo

Recife/PE - A partida entre Vasco e Sport, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, que aconteceu no estádio Ilha do Retiro neste domingo, dia 16, teve maior efetividade do Sport na etapa inicial, mas este só conseguiu inaugurar o placar no 2º tempo. O Vasco conseguiu empatar, em cobrança de pênalti.

Invasão de campo por torcedores do Sport ocasionou paralisação do jogo. O resultado de empate favorece ao Vasco que fica em 4º lugar, com 56 pontos, três a mais que o Sport, o 5º colocado.

Mais informações em momentos.