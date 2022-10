Vídeo: Torcida do Ceará invade campo do Castelão após empate com o Cuiabá

A partida entre Ceará e Vasco terminou empatada em 1 a 1, neste domingo (16), pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e após o apito final torcedores do time cearense invadiram o campo por não concordarem com o resultado e atuação do time que ainda luta contra o rebaixamento. O jogo contra o Cuiabá é um confronto direto nessa luta contra a queda para a Série B. Vídeo mostra quando a invasão aconteceu.

Com o resultado do jogo, o Ceará é o 16º colocado, três pontos à frente do Cuiabá, que é o 17º colocado e o primeiro na zona do rebaixamento.