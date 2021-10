Jogador Maurício Souza é demitido do Minas Tênis Clube após polêmicas

"Agradeço aos meus companheiros, à comissão técnica, ao meu fisioterapeuta, ao meu diretor, à presidência e aos sócios por tudo. Sigo meu caminho plantando o que acredito, meu legado continua! O que deixarei para meus filhos e netos é o que conta no final”, escreveu Maurício em seu Instagram após o anúncio do clube.

