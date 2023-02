Inter negocia as contratações de Aránguiz e Luiz Adriano

Aránguiz também foi alvo do Santos, que não conseguiu a liberação do clube alemão.

Luiz Adriano é cria da base do Inter, está com 35 anos e marcou quatro gols na atual temporada pelo time turco.

Caso não tenha sucesso, o clube gaúcho cogita assinar pré-contrato com ambos e aguardar os fins de vínculo na Europa para as chegadas. Os dois contratos terminam no meio deste ano.

O Internacional negocia com o Bayer Leverkusen, da Alemanha, e o Antalyaspor, da Turquia, as liberações de Aránguiz e Luiz Adriano, respectivamente.

PORTO ALEGRE/RS - Aránguiz e Luiz Adriano estão próximos de fechar com o Inter. O meio-campista e o atacante têm contratos perto do fim na Europa e o clube colorado busca liberação imediata para anunciar ambos.

