Inter ignora matemática contra River, vence e pegará Fluminense; argentinos caem

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Inter de Milão deu um bico na até então complicada matemática do Grupo E do Mundial, venceu o River Plate por 2 a 0 com gols de Esposito e Bastoni e, além de garantir vaga nas oitavas de final na liderança isolada da chave, eliminou os argentinos da competição —o Monterrey, que atropelou o lanterna Urawa Reds, também passou.

Os italianos serão rivais do Fluminense na próxima fase, que ocorre às 16h de segunda-feira (30), em Charlotte. Os brasileiros avançaram na 2ª posição do Grupo F.

Outro classificado da chave, o Monterrey vai encarar o Borussia Dortmund, que liderou o grupo da equipe carioca —o jogo está marcado para as 22h de terça-feira (1), em Atlanta.

Como ficou o Grupo E

1 - Inter de Milão: 7 pontos

2 - Monterrey: 5 pontos

3 - River Plate: 4 pontos

4 - Urawa Reds: 0 ponto

COMO FOI O JOGO

O 1º tempo teve poucas chances e muitas faltas. O nervosismo deu o tom no Lumen Field, que sediou um duelo até bastante equilibrado, mas sem grandes emoções. Em Los Angeles, por outro lado, o Monterrey iniciou um amasso sobre o Urawa Reds e ultrapassou sul-americanos e europeus —pior para o River, que caiu para 3º da chave.

Na etapa final, a Inter melhorou, "expulsou" Martínez Quarta diante de uma lambança do zagueiro e marcou com Esposito e Bastoni. Os gols decretaram a vitória europeia e, além de sacramentar a eliminação dramática dos argentinos, deixaram a equipe no topo da chave.

INTER DE MILÃO

Sommer; Darmian (De Vrij), Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella (Carlos Augusto), Asllani, Mkhitaryan e Dimarco (Sucic); Esposito (Sebastiano Esposito) e Lautaro Martínez (Carboni). T.: Cristian Chivu

RIVER PLATE

Armani; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña; Kranevitter (Constantini), Aliendro (Lanzini) e Meza (Nacho Fernández); Mastantuono, Colidio (Pezzella) e Borja. T.: Marcelo Gallardo

Local: Lumen Field, em Seattle (EUA)

Árbitro: Ilgiz Tantashev (UZB)

Assistentes: Andrey Tsapenko (UZB) e Timur Gaynullin (UZB)

VAR: Khamis Al Marri (QAT)

Cartões amarelos: Bastoni, Carlos Augusto (INT); Montiel, Lanzini (RIV)

Cartões vermelhos: Martínez Quarta, Montiel (RIV)

Gols: Esposito (INT), aos 26 min do 2º tempo; Bastoni (INT), aos 47 min do 2º tempo