Inter e Red Bull Bragantino ficam no empate sem gols em reestreia de Coudet

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Red Bull Bragantino e Internacional ficaram no 0 a 0 neste domingo (23), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida marcou a reestreia de Eduardo Coudet no comando do Internacional.

Com o empate, o Red Bull Bragantino se manteve na sétima posição da classificação com 25 pontos. Já o Inter é o décimo colocado com 23 pontos.

O Inter volta a campo no sábado (29), para enfrentar o Cuiabá, no Beira-Rio, às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Red Bull Bragantino retorna aos gramados também no sábado (29), às 18h30 (de Brasília), para enfrentar o Fortaleza, no Castelão, também pela 17ª rodada do Brasileiro.

COMO FOI O JOGO

O Inter começou bem a partida. O time se mostrou muito competitivo e conseguiu evitar a pressão inicial do Red Bull Bragantino. Inclusive, o clube colorado foi quem teve a primeira grande chance do jogo.

A partida seguiu muito aberta e equilibrada. Nenhuma das equipes abdicou do jogo e ambas buscaram trocar passes rapidamente para tentar chegar ao gol.

O primeiro tempo terminou com o anfitrião tendo mais volume de jogo. O time paulista ficou mais com a bola, mas não chegou a levar muito perigo ao Colorado, que se defendeu bem.

O segundo tempo começou com as duas equipes buscando o gol. Os times foram ao ataque com muita velocidade, subiram as linhas de marcação e chegaram a criar boas chances para abrir o placar.

O ritmo do jogo caiu após o forte início de segundo tempo das equipes. Pedro Caixinha colocou mais um atacante em campo e fez o Bragantino ficar mais com a bola, deixando o Inter na espera de um contra-ataque.

RED BULL BRAGANTINO

Cleiton, Andrés Hurtado (Léo Ortiz), Luan Patrick, Natan, Juninho Capixaba; Matheus Fernandes (Thiago Borbas), Lucas Evangelista, Eric Ramires; Sorriso (Bruninho), Eduardo Sasha (Gustavinho), Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

INTERNACIONAL

Rochet, Bustos, Mercado, Nicolás Hernández, Renê; Johnny, Carlos De Pena (Matheus Dias), Aránguiz (Campanharo), Alan Patrick; Wanderson, Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet

Estádio: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Público: 6.446

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC), Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Andrés Hurtado, Natan e Léo Ortiz (RED); Alan Patrick e Matheus Dias (INT)