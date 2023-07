João Magno faz de cabeça, Goiás vence Cruzeiro e deixa zona de rebaixamento

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Goiás venceu o Cruzeiro por 1 a 0, no Independência, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro na tarde deste domingo (23). O gol da partida foi marcado por João Magno.

Com a vitória, o clube esmeraldino deixou o Z 4 do Brasileiro. O time chegou aos 15 pontos e ultrapassou o Bahia, que tem 14 pontos na tabela. O Goiás também encerrou jejum de quatro partidas sem vencer no Brasileiro e conquistou a primeira vitória no Campeonato Brasileiro sob o comando do técnico Armando Evangelista.

Cruzeiro cai uma posição na tabela. Com a derrota em casa, o Cruzeiro foi ultrapassado pelo Internacional, que empatou sem gols com o Red Bull Bragantino. O time mineiro soma 22 pontos, contra 23 dos gaúchos no Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro entrou em campo com um patch na camisa em homenagem a Palhinha. O ex-jogador e ídolo do clube mineiro faleceu na última segunda-feira (17) aos 73 anos de idade e foi homenageado também antes do jogo, com um minuto de silêncio.

As equipes só voltam a entrar em campo na rodada 17 do Brasileiro, que inicia no próximo fim de semana. O Cruzeiro enfrentará o Athletico-PR, sábado (29), na Arena da Baixada, enquanto o Goiás recebe o Grêmio, na segunda-feira (31), na Serrinha.

COMO FOI O JOGO

Mesmo jogando fora de casa, o Goiás não se intimidou. Se lançou ao ataque diversas vezes no primeiro tempo e conseguiu sair na frente, com João Magno, que abriu o placar de cabeça aos 28 minutos do primeiro tempo.

O time mineiro tentou fazer valer o mando de campo e buscou bastante o ataque, que na maioria das vezes acontecia pelas laterais do campo e com cruzamentos para a área. A estratégia não deu certo e o aproveitamento acabou sendo baixo.

Cruzeiro ensaia pressão nos últimos minutos do primeiro tempo. Precisando buscar o resultado, a Raposa teve algumas chances de marcar nos últimos minutos do primeiro tempo. O time chegou com Willian e Machado, mas faltou precisão para balançar as redes.

Domínio do Cruzeiro no segundo tempo. O time comandado pelo técnico Pepa controlou a posse da bola e permaneceu a maior parte do 2° tempo no campo de ataque tentando empatar a partida, mas não conseguiu. As tentativas cruzeirenses esbarraram na defesa do Goiás e no baixo aproveitamento das finalizações.

O Cruzeiro esbarrou em uma forte e sólida defesa do Goiás. Na frente do placar, o Esmeraldino soube segurar o resultado e não permitiu que a Raposa conseguisse empatar o placar, conquistando 3 pontos importantes fora de casa e deixando a zona do rebaixamento.

CRUZEIRO

Rafael Cabral; William, Oliveira (Wallisson), Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa (Neto Moura), Machado e Mateus Vital (Stênio); Wesley (Paulo Vitor), Gilberto (Henrique Dourado) e Bruno Rodrigues. Técnico: Pepa.

GOIÁS

Tadeu; Maguiinho, Lucas Halter, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Morelli e Guilherme Marques (Allano); Anderson Oliveira (Higor Meritão), João Magno e Vinícius (Hugo). Técnico: Armando Evangelista.

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-Fifa/RJ)

Cartões amarelos: Rafael Cabral, Gilberto, Luciano Castán e Bruno Rodrigues (CRU); Willian, Sander, João Magno, Hugo e Allano (GOI)

Gols: João Magno (GOI), aos 28 min do primeiro tempo