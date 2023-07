Athletico-PR vence, encosta no G4 e deixa Vasco na lanterna do Brasileiro

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Athletico-PR venceu o Vasco por 2 a 0 na noite deste domingo (23), em São Januário e encostou no G4 do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Christian e Vitor Bueno.

O jogo também foi o primeiro de Ramón Díaz no comando do Vasco. O cargo estava vago desde a demissão de Maurício Barbieri, em junho e o interino William Batista vinha comandando o time até então.

Com a vitória em São Januário, o Athletico-PR saltou da oitava para a quinta posição na tabela, agora com 26 pontos conquistados.

Vasco na lanterna. Com o empate do América-MG com o Flamengo neste sábado (22), no Maracanã, o clube de Minas chegou aos dez pontos na tabela e empurrou o Vasco, com nove pontos, para a última posição do campeonato.

As duas equipes voltam a entrar em campo no sábado (29), pela 17ª rodada do Brasileiro. O Vasco visitará o Corinthians, na Neo Química Arena, enquanto o Athletico receberá o Cruzeiro, na Arena da Baixada.

COMO FOI O JOGO

A partida foi marcada por dois tempos distintos. Os primeiros 45 minutos foram de muita briga pela bola, com muito contato físico e muitas faltas. Já a segunda etapa, ficou marcada por um jogo mais disputado e com muitas chances de gol para os dois lados.

Apesar da disposição notória das duas equipes, a etapa inicial teve poucos lances de perigo e nenhuma grande chance do placar ser alterado. Tanto os cariocas quanto os paranaenses não conseguiram ser tão agressivos no ataque e pecaram na criação das jogadas.

Diferente da etapa inicial, os últimos 45 minutos foram de muitas emoções. O Vasco esteve perto de balançar as redes e abrir o placar em alguns momentos, principalmente em tramas com Gabriel Pec e Figueiredo, mas viu o Athletico-PR sair na frente.

Christian e Vitor Bueno marcam. No momento em que via o Vasco oferecer mais perigo, foi o clube paranaense quem balançou as redes. Christian, com bola rolando, e Vitor Bueno, de pênalti, fizeram os gols que deram a vitória ao Athletico-PR.

VASCO

Léo Jardim; Lucas Pitón, Miranda, Zé Vitor e Puma Rodríguez; Gary Medel, Jair (Carbajal) e Zé Gabriel (Marlon Gomes); Gabriel Pec, Orellano (Rayan) e Figueiredo. Técnico: Ramón Díaz.

ATHLETICO-PR

Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Kaíque Rocha e Lucas Esquivel; Fernandinho, Erick, Christian (Pablo), Vidal (Vitor Bueno) e Canobbio (Cuello); Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho.

Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (Fifa/MG)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Cartões amarelos: Zé Vitor e Jair (VAS); Khellven, Fernandinho, Esquivel e o técnico Wesley Carvalho (ATH)

Cartões vermelhos: Zé Ivaldo (VAS)

Gols: Christian (ATH), aos 25', e Vitor Bueno (ATH), aos 34' do segundo tempo