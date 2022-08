Igor Vinícius renova com o São Paulo; contrato vai até o fim de 2025

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo resolveu mais uma pendência e renovou o contrato com Igor Vinícius. O lateral, que tinha contrato se encerrando no fim da atual temporada, estendeu seu vínculo com o Tricolor até dezembro de 2025.

"Estou muito feliz, era um objetivo que eu tinha. Estar ganhando essa confiança da torcida, da diretoria e do Rogério é muito importante. Agradeço a todo o pessoal da diretoria, da comissão técnica e ao carinho dos torcedores. Isso me deixa muito mais motivado para continuar evoluindo e crescendo aqui dentro", afirmou o camisa 2, em entrevista ao site oficial do clube.

Igor Vinícius chegou ao São Paulo em 2019. Pelo clube do Morumbi, disputou 139 partidas e marcou sete gols. Nesta temporada, o jogador tem apresentado o melhor desempenho desde que chegou. Em 35 jogos até aqui em 2022, marcou quatro gols, inclusive um diante do Red Bull Bragantino, na vitória por 3 a 0 no último final de semana.

"Desde quando assumimos, notamos muito potencial no Igor Vinícius, além de uma excelente postura no dia a dia: discreto e trabalhador. A ampliação do contrato vem para premiar isso e, principalmente, o excelente rendimento dele dentro do campo. Além da busca por bons valores no mercado, nosso planejamento passa muito pela valorização das peças que já estão conosco", explicou o presidente do São Paulo, Julio Casares.

Depois de quase perder a posição para Rafinha, contratado no início do ano para ser o titular da lateral direita, Igor deslanchou e recuperou a posição. "Numa linha de três, o Igor Vinicius se torna um jogador importante. Comete alguns erros de construção de jogo, mas chega bem ao ataque", elogiou Rogério Ceni após o jogo com o Bragantino.

Com Rafinha voltando de lesão, Igor Vinícius deverá ser titular contra o América-MG, na próxima quinta-feira (18), pelas quartas de final da Copa do Brasil.

"O Igor Vinícius chama a nossa atenção pela entrega demonstrada a cada treino, pelo desejo de evoluir e pelo amadurecimento constante. Com a renovação do contrato, conseguimos manter uma peça importante do nosso elenco pensando no presente e também no futuro, pois acreditamos que essa evolução não para por aqui", finalizou o diretor de futebol do Tricolor, Carlos Belmonte.