Corinthians faz mais um acordo para pagar dívida que envolve Richarlison

Curiosamente, a dívida durou mais do que a passagem de Richard pelo Corinthians e a de Richarlison pelo Watford. O volante hoje joga no Ceará, com parte de seus direitos federativos ligados ao Alvinegro; já o atacante da seleção brasileira ainda passou pelo Everton (ING) antes de ser vendido ao Tottenham (ING) nesta janela de transferências da Europa.

Naquele ano, houve bloqueio em contas do Corinthians e penhora de mais de R$ 400 mil. O Alvinegro pagou algumas parcelas daquele novo acordo, mas não todas, e o que sobrou da dívida agora é parcelado em 12 vezes -com acréscimo de juros e dos gastos processuais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.