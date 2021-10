Hulk persegue artilharia recorde do Atlético-MG nos últimos dez anos

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Artilheiro do Atlético-MG em seu primeiro ano no clube, o atacante Hulk está a seis gols de alcançar uma marca que, de 2010 para cá, só foi atingida uma vez pela equipe alvinegra, de um jogador chegar a 30 tentos na temporada.

Até aqui, o reforço atleticano soma 24 gols em 54 partidas. Ele aguarda liberação do departamento médico para tentar ampliar a conta em duelo com o Cuiabá às 16h deste domingo (24) —na quarta (20), na goleada sobre o Fortaleza, ele deixou o campo com dores na mão esquerda após ter sofrido um pisão.

O último a bater a marca foi o atacante Fred, que hoje veste o uniforme do Fluminense, em 2017. Naquela ocasião, o camisa 9 balançou as redes dez vezes no Campeonato Mineiro, seis na Copa Libertadores, uma na Primeira Liga, uma na Copa do Brasil e outras 12 no Campeonato Brasileiro.

Fred ainda deu dez assistências naquela temporada, colaborando diretamente com 40 gols do clube. Nesse quesito, Hulk já desbancou o ex-atacante alvinegro, com 12 passes para gol até aqui —tendo, portanto, participação efetiva em 36 tentos do ataque atleticano.

Antes de alcançar Fred, Hulk pode bater Robinho, que, em 2016, balançou as redes 25 vezes. O camisa 7 já desbancou, no entanto, outros sete artilheiros: Magno Alves (2011, 18 gols), Bernard (2012, 15), Jô (2013, 19), Diego Tardelli (2014, 19), Lucas Pratto (2015, 23), Ricardo Oliveira (2018, 22; 2019, 14) e Keno (2020, 11).

O faro artilheiro de Hulk poderá ser decisivo para o Atlético se recuperar diante do Cuiabá. Apesar de vir de um 4 a 0 sobre o Fortaleza, pela Copa do Brasil, o time de Cuca tropeçou em seu último compromisso no Brasileiro, com derrota para o Atlético-GO por 2 a 1.

Por sorte, o vice-líder Flamengo, que tem dois jogos a menos que os atleticanos, empatou na 27ª rodada, justamente contra o Cuiabá, e tirou apenas um ponto da diferença para o Atlético, que soma 56, contra 46 dos rubro-negros.

O Cuiabá, por sua vez, briga na parte intermediária da tabela, o que já é motivo de empolgação. A equipe mato-grossense já soma 35 pontos e, na nona colocação ao final da rodada anterior, já se permite sonhar com eventual classificação à pré-Libertadores enquanto se distancia do Z-4 —aberto pelo Juventude, com 28.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 16h (de Brasília) deste domingo (24)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

VAR: José Claudio Rocha Filho (FIFA-SP)

Transmissão: TV Globo e Premiere