Hamilton fala pela primeira vez sobre título de 2008 contestado por Massa

O brasileiro enviou uma carta às entidades, obrigatória no Reino Unido antes do ajuizamento deste tipo de ação.

No dia 17 de agosto, Felipe Massa entrou com uma ação contra a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e a Formula One Management (FOM).

"Tenho uma memória muito ruim, então não tenho muitas lembranças daquele ano. Eu estou muito focado no aqui e agora, quero ajudar a minha equipe a voltar à briga. Então não estou muito focado no que aconteceu há 15 anos", disse.

Hamilton preferiu não se envolver na polêmica, e disse que está focado no agora. A declaração foi dada durante o dia de mídia da Fórmula 1, antes do GP da Holanda.

