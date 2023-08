Sem Neymar, Al-Hilal goleia no Saudita com brilho de novo reforço

A partida foi completamente dominada pelo Al-Hilal, que criou mais oportunidades de gol. No início do segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 0 para os visitantes, o Al-Raed assustou ao acertar a trave com González. Mas logo em seguida o Al-Hilal voltou a se impor e marcou três gols em um intervalo de 14 minutos.

Al-Hamdan fechou o placar com um gol aos 44 minutos do segundo tempo.

Al-Dawsari ampliou o placar para o Al-Hilal ao converter um pênalti aos 11 minutos do segundo tempo. Ele também marcou o terceiro gol do Al-Hilal depois de uma jogada individual de Malcom.

O primeiro gol do jogo foi marcado por Mitrovic, aos 42 minutos do primeiro tempo, após cruzamento de Rúben Neves. O atacante sérvio fez nesta quinta (24) sua estreia pelo Al-Hilal.

