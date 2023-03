Hakimi, lateral do PSG, é indiciado por estupro

Segundo a vítima, ela conseguiu se livrar de Hakimi com um pontapé e pediu ajuda para uma amiga, que foi lhe buscar na casa do jogador.

"As acusações são falsas. Ele está tranquilo e à disposição da justiça. O clube apoia o jogador que negou veementemente as acusações e confia na justiça", afirmou.

A advogada de Hakimi, Fanny Colin, disse em entrevista ao Le Parisien nesta semana que as acusações de estupro feitas ao jogador do PSG são falsas.

