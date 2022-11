Guilherme Pira, atacante do Manaus, deve ser anunciado pela Ponte Preta

“O sonho acabou para a torcida do Manaus FC: o atacante Guilherme Pira deve ser anunciado na Ponte Preta para temporada de 2023. O atleta se despediu recente da Inter de Limeira, clube que tinha contrato até maio. Por duas temporadas, Pira foi destaque com a camisa do Gavião”, adiantou.

Manaus/AM - O atacante Guilherme Pira, que brilhou grandiosamente no Manaus durante essa temporada, deve ser anunciado em breve na Ponte Preta (SP) para os jogos do ano que vem. A informação foi confirmada pela jornalista Larissa Balieiro.

