Grêmio se classifica para a Libertadores e manda Goiás para o rebaixamento

O Grêmio venceu o Goiás de virada na noite desta quinta-feira (30), por 2 a 1, na Arena Grêmio, pela 36º rodada do Brasileirão. Com o resultado, Grêmio se classifica para a Libertadores e o Goiás foi rebaixado para a série B do campeonato.

O Goiás começou bem, e acabou fazendo o primeiro gol da partida, marcado aos 28 minuto por Everton Morelli.

Quando tudo parecia estar perdido, Suárez mandou para Ferreira pela esquerda, que deu um corte na marcação e manda dentro da trave do Goiás.

Em menos de 10 minutos, Cristaldo pega de primeira dentro da área e acerta um belo chute, estremecendo a rede goiana.

Goiás estacionou no campeonato com 35 pontos e na 18ª colocação; O Grêmio subiu para o 5º lugar no pódio.