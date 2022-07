Grêmio resolve jogo no primeiro tempo e bate Tombense por 3 x 0 na Série B

MACEIÓ/AL - Grêmio venceu em casa o Tombense por 3 a 0 e alcançou neste sábado (16) a marca de 12 jogos sem derrotas na Série B do Brasileirão, em partida válida pela 18ª rodada. Diego Souza duas vezes e Bitello marcaram os gols do jogo na Arena.

O maior artilheiro do Grêmio no século 21 com 82 gols, Diego Souza, não desperdiçou as chances que a equipe lhe confiou. Bateu dois pênaltis com segurança e resolveu o jogo ainda na primeira etapa. Com as duas conversões, aos 13' e 42' do primeiro tempo, Souza marcou o nono gol e assumiu a artilharia da Série B, ao lado de Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, e Lucca, da Ponte Preta.

O volante Bitello também deixou a sua marca. Ele aproveitou sobra da defesa do Tombense e encheu o pé no meio da área para anotar o segundo tento do Tricolor aos 31'.

O resultado em Porto Alegre faz a equipe gaúcha se fixar no G4 da Segundona e assumir a terceira posição, com 32 pontos somados. Já o Tombense, que tinha o objetivo de encostar ainda mais no seleto grupo, permanece na 6ª posição, com 25 pontos.

Na última rodada do primeiro turno o Grêmio viaja para encarar o Brusque, na terça-feira (19), às 19h, no estádio Augusto Bauer. No mesmo dia e horário o Tombense recebe o Criciúma, no Soares de Azevedo.

Ficha técnica

GRÊMIO

Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello (Lucas Silva), Campaz (Pedro Lucas), Gabriel Teixeira (Janderson) e Ferreira (Gabriel Silva); Diego Souza (Emerson). T.: Roger Machado.

TOMBENSE

Felipe Garcia; David (Genilson), Joseph, Roger Carvalho e Manoel; Zé Ricardo, Rodrigo, Everton Galdino, Kleiton e Keké (Renatinho); Ciel (Ítalo Henrique). T.: Bruno Pivetti.

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 16h30 (de Brasília) deste sábado (16)

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (CE)

Assistentes: Márcia Bezerra Lopes e Nailton Junior de Sousa Oliveira

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Cartões amarelos: Campaz (GRE); Keké e Roger Carvalho (TOM)

Gols: Diego Souza (GRE), aos 13' e aos 41 do 1º T, Bitello (GRE), aos 31' do 1º T