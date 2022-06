Grêmio e Sport disputam lugar no G4 com desfalques em ambos os times

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio viaja nesta segunda (13) a Recife em partida-chave para as duas equipes na luta pelo acesso. Atual quinto colocado, o clube gaúcho pode, com a vitória, tomar a quarta posição do Leão, que tenta se aproximar dos três primeiros colocados. O confronto direto será disputado às 20h na Arena Pernambuco.

As duas equipes vão entrar em campo sem contar com nomes importantes entre os jogadores relacionados.

O centroavante Diego Souza não enfrentará o Sport. O jogador sofre com uma amigdalite e não foi relacionado por Roger Machado para a partida da 12ª rodada da Série B. Souza permanecerá em Porto Alegre sob tratamento. O substituto imediato é Elkeson.

Entre os relacionados está Villasanti, que serviu à seleção do Paraguai e irá se unir à delegação gremista já no local da partida.

O provável Grêmio tem: Gabriel Grando; Rodrigues, Kannemann e Geromel; Edilson, Villasanti, Bitello e Nicolas (Diogo Barbosa); Janderson, Biel e Elkeson.

Ainda estão relacionados: Adriel e Felipe Scheibig (goleiros), Natã (zagueiro), Campaz, Gabriel Silva, Varela, Pedro Lucas, Sarará e Thiago Santos (meio-campistas) e Elias, Emerson e Ricardinho (atacantes).

O Grêmio vem de um hiato de cinco anos sem vencer o Sport. Foram oito vitórias do tricolor pernambucano e quatro empates nas últimas 12 partidas. A última vez que o Grêmio comemorou três pontos foi em 2017, com uma goleada de 5 a 0.

Já no Sport, o atacante titular Everton Felipe será baixa nas próximas semanas em função de uma cirurgia de apendicite realizada às pressas horas antes do jogo contra o Bahia.

Outras ausências são Pedro Naressi, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o goleiro reserva Carlos Eduardo, ex-Brasil de Pelotas, expulso de campo enquanto estava no banco.

A boa notícia para o clube pernambucano é o provável retorno do meia William Oliveira. O atleta desfalcou a equipe do Leão nas últimas duas partidas e é cotado para voltar na segunda. Com isso, Thiago Lopes deixaria a escalação.

Fica assim a escalação esperada do Sport: Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Fabinho, Bruno Matias, Luciano Juba, Thiago Lopes (William Oliveira) e Giovanni; Kayke.

Estádio: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Horário: 20h00 (de Brasília) desta segunda-feira (13)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

Transmissão: Premiere, SporTV