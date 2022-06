Fortaleza insiste, mas Athletico segura empate sem gols no Castelão

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Fortaleza tentou pelos lados, pelo alto, de fora de área, mas parou na defesa no Athletico-PR na noite deste domingo (12), na 11ª rodada do Brasileirão. Por isso, o duelo no Castelão terminou empatado sem gols.

O cenário foi quase o mesmo durante os 90 minutos: os mandantes ocuparam o campo de ataque, rondando a área, mas sem encontrar brechas para furar a defesa do time visitante. O Rubro-Negro soube segurar o ímpeto do Leão e, mesmo sem atacar, não sofreu grandes riscos de perder.

O Fortaleza partiu para cima e teve duas oportunidades com Pikachu antes dos 10' do primeiro tempo. O Tricolor foi mais agressivo durante toda etapa inicial, chegando mais duas vezes: na cabeçada de Benevenuto aos 28', e aos 41', em chute de Moisés de fora da área.

Precisando vencer para iniciar uma reação no torneio, o time mandante continuou ocupando o campo de ataque na segunda etapa, porém ameaçou ainda menos. Bem distribuído taticamente, os visitantes se defenderam bem e conseguiram encaixar apenas um contra-ataque, que Babi mandou para fora aos 42'.

Nos acréscimos, o embate ficou mais aberto e, aos 47', Ceballos, na pequena área, desperdiçou a chance de dar a vitória aos cearenses. Um minuto depois, Pikachu ainda teve outra chance, mas recuou para o goleiro Bento.

Com o resultado, o Tricolor segue afundado na lanterna do torneio, com apenas sete pontos ganhos. Já o Furacão, que chegou ao quinto jogo sem derrota na Série A, deixa o G4 e caiu para a quinta colocação, com 17 pontos.

Os dois clubes voltam a campo pela 12ª rodada do torneio. Na quarta (15), às 21h30, o Furacão recebe o Corinthians. Um dia depois, na quinta (16), às 19h, o Leão do Pici visita o Avaí na Ressacada.

Com o futuro indefinido no Furacão, o atacante Pedro Rocha não entrou em campo na noite deste domingo e aumentou os rumores de sua saída. Como ele já fez seis partidas na Série A, ficaria impossibilitado de se transferir para outro clube do Brasileirão caso atuasse diante do Fortaleza.

FORTALEZA

Marcelo Boeck; Landazuri (Hércules), Benevenuto e Titi; Jussa (Ceballos), Zé Welison, Lucas Lima (Silvio Romero) e Juninho Capixaba; Yago Pikachu, Moisés (Romarinho) e Robson (Renato Kayzer). T.: Juan Pablo Vojvoda.

ATHLETICO-PR

Bento; Kellven, Matheus Felipe, Nico e Abner; Hugo Moura, Matheus Fernandes (Erick) e David Terans (Pedrinho); Tomás Cuello (Marcelo Cirino), Léo Cittadini (Vitor Bueno) e Rômulo (Matheus Babi). T.: Felipão.

Estádio: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Tiago Gomes da Silva (GO)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (SP)

Gols: -.

Cartões amarelos: Yago Pikachu (FOR); Matheus Fernandes, Marcelo Cirino, Erick (ATH)