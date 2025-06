Grêmio anuncia contratação de Alex Santana, do Corinthians

O Grêmio anunciou a contratação do meio-campista Alex Santana, de 30 anos, por empréstimo do Corinthians até o fim de 2025, com opção de compra. O jogador, campeão paulista pelo Corinthians, já realiza exames médicos para assinar com o clube gaúcho.

Alex Santana chegou ao Corinthians em 2024, fez 37 partidas e marcou dois gols no Paulistão deste ano.

No Grêmio, ele disputará posição com Villasanti, Dodi, Ronald e Cuéllar no meio-campo comandado por Mano Menezes.