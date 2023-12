Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Jhennifer começou no Carambeí e passou pelo São José Futsal. Além disso, foi campeã do Sul-Americano Sub-20 de futsal, no Chile, com a seleção brasileira.

Ela passou, então, a auxiliar no trabalho das categorias de base do clube, enquanto mantinha tratamento da doença.

Em fevereiro deste ano, ela deu uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer no cérebro.

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Jhennifer Oliveira Camargo, goleira do Rodiles (ESP), morreu na última sexta-feira em meio ao tratamento de um tumor no cérebro. A brasileira tinha 26 anos.

