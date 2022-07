Gabigol decide e Flamengo derrota Santos na Vila Belmiro

Uma partida que terminou em igualdade foi a que envolveu Ceará e Internacional no Castelão. Lima abriu o placar em cobrança de pênalti para o Vozão aos 19 minutos do primeiro tempo, e o lateral Moisés marcou, quatro minutos depois, de cabeça para o Colorado para deixar tudo igual.

Este foi o segundo triunfo consecutivo da equipe comandada pelo técnico Dorival Júnior na competição, que se aproxima dos primeiros colocados com 21 pontos. Já o Santos permanece com 19 pontos.

