Felipe Melo e família são assaltados; ladrões levam carro Mercedes

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Felipe Melo, do Fluminense, foi vítima de um assalto na Avenida Brasil, pouco após sair do jogo contra o Corinthians, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que estava com a família e um amigo, estava a caminho de Paraty.

Segundo informações divulgadas pela assessoria de Felipe Melo, "todos estão bem. Receberam ajuda de um casal e seguem para casa, na Barra da Tijuca".

Ainda de acordo com o estafe do volante, além do carro, a Mercedes GLE 53, preta, placa RJA6J80, eles também tiveram os pertences levados.

Felipe Melo iniciou o duelo com o Timão como opção no banco de reservas, e foi acionado pelo técnico Fernando Diniz aos 32 minutos do segundo tempo, quando entrou na vaga de Arias.