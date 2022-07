Dorival elogia evolução do Flamengo após vitória e 'respiro' no Brasileirão

"Sei que ainda estamos longe daquilo que a gente quer, plasticamente ainda estamos um pouco longe do que queremos para a equipe, mas vocês podem ter certeza que esses jogadores estão se entregando demais para conquistar cada ponto. Essa valorização tem de partir de dentro. Em termos efetivos era o que precisávamos para um respiro dentro do campeonato e a busca pela regularidade", finalizou Dorival.

Dorival escalou um time misto em função do desgaste dos titulares após a maratona de jogos e viagens e fez questão de valorizar não só os atletas, mas todos os departamentos do Fla. Antes da vitória contra o Santos, o Rubro-Negro ganhou de América-MG, em casa, e Tolima, na Colômbia.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.