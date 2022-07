Inter e Ceará ficam no empate em jogo tenso, com discussões e expulsão

PORTO ALEGRE, RS (UO/FOLHAPRESS) - Inter e Ceará discutiram muito, brigaram bastante, mas ninguém venceu. Neste sáabado (2), o empate em 1 a 1, gols de Moisés, pelo time gaúcho, e Lima, pelos cearenses, foi o máximo atingido por ambos, na Arena Castelão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A partida foi pautada por confusões e lances ríspidos. Houve troca de empurrões, agressão, cartão vermelho, jogador no chão e polêmica, mas ninguém conseguiu ganhar. A igualdade coloca o time do gaúcho em quatro na classificação, com 25 pontos. Já os nordestinos ficam em 13º, com 18.

O próximo jogo do Inter será na terça-feira (5), contra o Colo-Colo, no Beira-Rio, em duelo de volta das oitavas de final da Sul-Americana. No jogo de ida, vitória do time chileno por 2 a 0. O Ceará joga pela mesma competição, mas na quarta-feira (6), contra o The Strongest, em casa. O Vôzão venceu o jogo de ida por 2 a 1.

O jogo foi quente e tenso de parte a parte. Começando quando Moisés comemorou seu gol tapando os ouvidos. O ato foi interpretado por jogadores do Ceará como um desrespeito aos torcedores presentes. Os atletas foram para cima do lateral do Inter, e ali aconteceu o primeiro foco de confusão.

Ainda na etapa inicial houve reclamação de uma entrada de Taison em um jogador do Ceará, e ainda mais ao menos três focos de confusão. Na etapa final, Cadorini foi expulso ao agredir Richardson. Foram mais de 40 faltas no total e uma enxurrada de cartões, com muita reclamação.

"O juiz para demais o jogo, nunca joguei um jogo de Série A que parasse tanto. Depois a torcida rival começa a xingar, e ele fica perdido na partida", disse Moisés, do Inter. "Foi uma comemoração normal, qualquer jogador da Série A, da Série B, faz isso. Não entendi a confusão", completou sobre sua celebração de gol. "Jogo bom, a adrenalina tá alta, faz parte do futebol, assim que é bom jogar", falou Lima, meia-atacante do Ceará.

FICHA TÉCNICA

CEARÁ 1 X 1 INTERNACIONAL

Data: 02/07/2022 (Sábado)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Auxiliares: Ivan Carlos Bohn (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartões amarelos: Moisés, Taison, Heitor, Cadorini (INT); Richardson, Richard, Iury Castilho, Nino Paraíba (CEA) Cartões vermelhos: Cadorini (INT)

Gols: Lima, do Ceará, aos 19 minutos do primeiro tempo; Moisés, do Inter, aos 22 minutos do primeiro tempo.

CEARÁ

Vinícius; Nino Paraíba, Messias, Gabriel Lacerda e Victor Luís; Richardson (Geovane), Richard e Iury Castilho; Erick (Kelvyn) (Dentinho), Lima (Victor) e Zé Roberto (Matheus Peixoto). Técnico: Marquinhos Santos.

INTER

Keiller; Heitor, Kaíque Rocha, Rodrigo Moledo e Moisés (Mercado); Johnny (Estêvão), Liziero, Caio Vidal, Taison (Mauricio) e Thauan Lara (Gabriel); Wesley Moraes (Cadorini). Técnico: Mano Menezes.