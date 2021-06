Funcionária da CBF que acusa Caboclo de assédio diz que há mais duas vítimas

O técnico Tite ficou do lado do grupo, que chegou a ameaçar um boicote ao torneio sul-americano. Assim que Caboclo foi afastado, a ameaça foi deixada de lado, o que decepcionou quem imaginava que a questão, em meio à pandemia de Covid-19, fosse sanitária.

O processo de desgaste do dirigente teve participação importante dos jogadores da seleção brasileira, que não têm boa relação com ele. A comunicação sobre a transferência da Copa América para o Brasil, malfeita segundo os atletas, ampliou a distância.

Se o inquérito levar à destituição de Caboclo, Nunes terá de convocar uma nova eleição. Nesse caso, só poderão concorrer os atuais oito vice-presidentes da confederação. No momento, o retorno do presidente afastado é considerado altamente improvável.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A funcionária que acusa de assédio sexual e moral o presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Rogério Caboclo, acrescentou dois nomes ao caso investigado pelo conselho de ética da entidade. De acordo com ela, há duas outras mulheres vítimas do comportamento do dirigente.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.