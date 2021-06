Flamengo estreia com vitória sobre o Coritiba na Copa do Brasil

O Flamengo saiu na frente do Coritiba no confronto pela terceira fase da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (10), o Rubro-Negro venceu o Coxa por 1 a 0 no Couto Pereira, em Curitiba, passando a ter a vantagem do empate na partida de volta, na próxima quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Com exceção do meia Everton Ribeiro, o time carioca atuou sem os jogadores convocados para representar as respectivas seleções (principal e olímpica) na última data Fifa: o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral Mauricio Isla, o volante Gerson, o meia Giorgian de Arrascaeta (que contraiu o novo coronavírus) e os atacantes Pedro e Gabriel Barbosa. Este último teve um edema muscular na coxa direita diagnosticado pelos médicos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e não se apresentou na última quarta-feira (9) - como esperava o clube - para ser avaliado pelo departamento clínico da própria agremiação.

Diante do Coritiba, o escolhido para o lugar de Gabigol foi Rodrigo Muniz. Quis o destino que fosse dele o gol que abriu o placar no Couto Pereira. Aos 15 minutos, em meio a pressão rubro-negra, Vitinho cobrou escanteio e o também atacante, de 20 anos, mandou de cabeça para as redes. O garoto teria marcado o segundo, aos 42 minutos, completando na pequena área um cruzamento rasteiro de Bruno Henrique, mas a arbitragem assinalou impedimento do atacante na origem da jogada, ao receber o passe do lateral Matheuzinho na direita.

O Flamengo seguiu no campo de ataque no segundo tempo, ainda que sem a mesma facilidade de antes do intervalo para infiltrar na área coxa-branca. Diego, Everton Ribeiro e Vitinho tentaram de longa distância, mas pararam no goleiro Wilson. No Coritiba, as entradas dos atacantes Tailson, Waguininho e Dalberto melhoraram a equipe, mas foram insuficientes para buscar o empate. Nos acréscimos, o time paranaense ainda teve o zagueiro Nathan Ribeiro expulso.

Os dois times voltam a campo no domingo (13) pelas respectivas divisões nacionais. O Flamengo recebe o América-MG, no Maracanã, às 16h, pela terceira rodada da Série A. Mais tarde, às 20h30, o Coritiba joga em casa diante do Londrina pela terceira rodada da Série B.