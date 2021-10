Fortaleza perde para o América-MG fora e termina rodada fora do G-4

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em um jogo trabalhoso para o VAR, o América-MG venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite deste sábado (30), no estádio Independência, em Belo Horizonte, em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A equipe da casa abriu o placar com Ademir, ainda no primeiro tempo, em pênalti assinado por conta de toque de mão de Tinga. O árbitro de vídeo, que precisou confirmar o lance, já havia auxiliado Flávio Rodrigues de Souza a anular penalidade marcada para o Fortaleza minutos antes.

Também na etapa inicial, o VAR precisou entrar em ação para checar reclamação do Fortaleza de toque de mão dentro da área do América, mas não foi assinalada nenhuma infração.

No início da segunda etapa, o Fortaleza chegou ao empate com David. No entanto, quando o jogo se encaminhava para um empate, Felipe Azevedo fez o segundo do América, aos 38 minutos do segundo tempo.

Com o empate diante do América e a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG também neste sábado, o Fortaleza terminou sua participação na rodada fora do G-4, agora em quinto lugar, com 48 pontos. Já o clube alviverde conseguiu subir uma posição e agora ocupa a nona colocação, com 38 pontos somados.

Na próxima rodada, o Fortaleza entrará em campo contra o Corinthians, no sábado (6), na Neo Química Arena, às 17h. O América vai encarar o conterrâneo Atlético-MG, no Mineirão, no mesmo dia, às 16h.

AMÉRICA-MG

Matheus Cavichioli, Patrick, Eduardo Bauermann (Anderson Jesus), Ricardo Silva, Lucas Kal, Marlon, Juninho, Alê (Juninho Valoura), Ademir (Zé Ricardo), Mauro Zárate (Fabrício) e Rodolfo (Felipe Azevedo). T.: Marquinhos Santos

FORTALEZA

Marcelo Boeck, Tinga, Benevenuto, Titi, Bruno Melo, Jussa (Felipe), Éderson (Matheus Vargas), Ronald, Lucas Lima (Osvaldo), Henriquez (Wellington Paulista)e David (Romarinho). T.: Juan Pablo Vojvoda

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Daniel Luís Marques (SP) e Fabrini Beviláqua Costa (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Cartões amarelos: Matheus Jussa, Titi, Lucas Lima, Éderson e Romarinho (FOR)

Gols: Ademir (AMG), aos 41'/1ºT; David (FOR), aos 2', e Felipe Azevedo (AMG), aos 38'/2ºT