Fluminense vence River fora e avança em 1º do grupo na Libertadores

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo fora de casa, o Fluminense mandou no jogo contra o River Plate (ARG) nesta terça-feira (25) e venceu por 3 a 1, com gols de Caio Paulista, Nene e Yago, no encerramento da fase de grupos da Copa Libertadores.

Com o resultado no Monumental de Núñez, o time tricolor está classificado às oitavas de final da competição continental com o primeiro lugar do Grupo D. Os argentinos avançaram em segundo, se aproveitando do empate sem gols entre Santa Fe (COL) e Junior Barranquilla (COL).

Aos 28 minutos do primeiro tempo, o Flu já vencia por 2 a 0. Na segunda etapa, em que atuou com um a mais pela maior parte, já que Maidana foi expulso, a equipe carioca sofreu e viu Girotti diminuir. Nos acréscimos, entretanto, o time de Roger Machado fechou o placar.

O Fluminense agora aguarda o sorteio das oitavas. A equipe tricolor poderá decidir ao menos essa etapa do mata-mata em casa e já sabe que pegará um adversário que tenha se classificado em segundo de seu grupo. Antes, no sábado (29), estreará no Campeonato Brasileiro, em visita ao São Paulo.

RIVER PLATE

Armani; Lecanda (Robert Rojas), Maidana, Martinez e Casco; Biafore Peña, Santiago Simon (Matías Suárez), Carrascal (Palavecino) e De La Cruz; Borré (Girotti) e Alvarez. T.: Marcelo Gallardo.

FLUMINENSE

Marcos Felipe; Samuel Xavier (Calegari), Nino, Luccas Claro e Egídio; Yago Felipe, Martinelli (Wellington) e Nenê (Cazares); Gabriel Teixeira, Fred (Abel Hernández) e Caio Paulista (Luiz Henrique). T.: Roger Machado

Estádio: Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (ARG)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Nicolas Taran e Martin Soppi (URU)

Cartões amarelos: De La Cruz, Martinez e Suárez (RIV); Martinelli, Samuel Xavier e Caio Paulista (FLU)

Cartões vermelhos: Maidana (RIV), aos 21'/2ºT

Gols: Caio Paulista (FLU), aos 21', e Nene (FLU), aos 28'/1ºT; Girotti (RIV), aos 39', e Yago Felipe (FLU), aos 46'/2ºT