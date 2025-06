Fluminense vence Inter no Beira-Rio e se aproxima do G4 do Brasileiro

(UOL/FOLHAPRESS) - O Fluminense derrotou o Internacional por 2 a 0, em pleno Beira-Rio, neste domingo (1º), pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Serna abriu o placar logo no início da partida e Paulo Baya garantiu a vitória tricolor fora de casa nos minutos finais. Com o triunfo, o time de Renato Gaúcho acumula 20 pontos e se garante na 5ª colocação da competição, dentro da zona de classificação para a próxima Conmebol Libertadores.

O próximo adversário do tricolor carioca é o Ceará, no Maracanã. A data e o horário da partida, no entanto, ainda não foram definidos. Já o Inter, que não vence há cinco jogos no Brasileirão, busca se distanciar da zona de rebaixamento e enfrenta o Atlético-MG, dia 12, em Belo Horizonte.

COMO FOI O JOGO

O Fluminense ditou o ritmo do primeiro tempo. Enquanto isso, o Inter ameaçou pouco e passou a maior parte do tempo só se defendendo. Logo no começo do jogo, o tricolor abriu o placar com Serna e seguiu atacando. O colorado finalizou pela primeira vez somente aos 24 minutos. A equipe do técnico Renato Gaúcho soube administrar a posse de bola, enquanto o Inter não se encontrou em campo. O goleiro Fábio trabalhou pouco nos 45 minutos iniciais. Do outro lado, o colorado sofreu principalmente com boas jogadas orquestradas por Samuel Xavier, John Arias e Serna.

O Inter mudou de postura no segundo tempo. O time do técnico Roger Machado voltou do intervalo mais atento e buscou o empate com mais apetite. O colorado se mostrou mais organizado na segunda etapa, enquanto o Fluminense perdeu o controle que havia apresentado no primeiro tempo. Apesar da pressão colorada, o tricolor carioca se mostrou organizado defensivamente, enquanto o Inter falhou no último passe e não conseguiu o empate. No fim, o Flu matou o jogo com gol de Paulo Baya.

INTERNACIONAL

Anthoni, Aguirre, Vitão, Juninho, Ramon, Ramon, Fernando (Thiago Maia), Bruno Henrique (Lucca), Wesley, Vitinho (Bruno Tabata), Alan Patrick, Borré (Gustavo Prado). Técnico: Roger Machado.

FLUMINENSE

Fabio, Samuel Xavier (Guga), Thiago Silva, Freytes, Renê, Thiago Santos (Lima), Martinelli, Nonato, John Arias, Kevin Serna (Paulo Baya), Eve. Técnico: Renato Gaúcho.

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Árbitro: Lucas Paulo Torezin.

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Andrey Luiz de Freitas.

VAR: Diego Pombo Lopez.

Cartões amarelos: Alan Patrick (INT).

Gols: Serna (FLU), aos 13'/1ºT; Paulo Baya (FLU), aos 37'/2ºT