Fluminense domina o atlético-MG e vence por 3 a 0 no Maracanã

Por Portal Do Holanda

04/10/2025 19h38
Esportes


Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

O Fluminense conquistou uma vitória convincente sobre o Atlético-MG neste sábado, vencendo por 3 a 0 no Maracanã, em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do Tricolor foram marcados por Samuel Xavier, Serna e Keno. O gol de Keno teve um destaque especial: o atacante, que entrou já nos acréscimos, balançou as redes em seu primeiro toque na bola.

Com o resultado, o Flu chega aos 38 pontos e sobe para a 7ª colocação, ficando a apenas dois pontos do Bahia, o sexto colocado e atual dono da última vaga na zona de classificação para a Libertadores.

Por outro lado, o Atlético-MG permanece em uma situação delicada na tabela. O Galo estaciona nos 29 pontos, na 15ª posição, mantendo apenas quatro pontos de distância do Vitória, a primeira equipe no temido Z-4.

Ambas as equipes terão compromissos no meio da semana, cumprindo jogos atrasados do Brasileirão.

O Fluminense viaja para enfrentar o Mirassol na quarta-feira, em partida adiada da 13ª rodada. No mesmo dia, o Atlético-MG joga em casa, na Arena MRV, contra o Sport, em jogo atrasado da 14ª rodada.

