   Compartilhe este texto

+Milionária, Quina e mais: veja resultados das loterias deste sábado

Por Portal Do Holanda

04/10/2025 19h32 — em
Brasil


Foto: Reprodução

Confira resultados dos concursos 2923 da Mega-Sena; o 6844 da Quina; o 3504 da Lotofácil; 291 da +Milionária; o 2303 da Timemania e o 1124 do Dia da Sorte, sorteados neste sábado (4).

+Milionária

19 - 22 - 30 - 31 - 14 - 15. Os trevos sorteados foram: 3 - 4.

Dia de Sorte

02 - 18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 07 (julho).

Mega-Sena

18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.

Quina

05 - 09 - 11 - 52 - 59.

Timemania

20 - 42 - 45 - 46 - 48 - 55 - 75. O time do coração é o 26 (Chapecoense - SC).

Lotofácil

01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25.

Bastidores da Política - Efeito colateral da operação do Gaeco na Câmara Municipal de Manaus Bastidores da Política
Efeito colateral da operação do Gaeco na Câmara Municipal de Manaus

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Brasil

+ Brasil


Foto: Agência Brasil

04/10/2025

Confira resultado do concurso 2923 da Mega-Sena

Foto: Agência Brasil

04/10/2025

Cartão de confirmação do CNU é atualizado neste sábado

Foto: Reprodução

04/10/2025

Influenciador 'valioso' morre após bater em árvore em frente de cemitério

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha - Foto: Reprodução/Ministério da Saúde

04/10/2025

Brasil compra 12 mil ampolas de antídotos para casos de intoxicação por metanol

Bolsonaro e advogados - Foto: Gustavo Moreno/STF

04/10/2025

Bolsonaro completa dois meses em prisão domiciliar sob restrições do STF

04/10/2025

Vereador solta pum durante sessão e colegas não conseguem segurar o riso; vídeo

Foto: Reprodução

04/10/2025

Homem que jogou moto contra irmão é proibido por lei de se aproximar da mãe após agressões

Foto: Divulgação

03/10/2025

Adolescente ataca irmão a canivetadas durante festa da mãe

Foto: © Sandro Araújo/Agência Saúde DF

03/10/2025

Ministério da Saúde confirma 113 registros de intoxicação por metanol

Foto: Divulgação

03/10/2025

Lotofácil, Quina e mais: veja resultados das loterias desta sexta-feira

Foto: Agência Brasil

03/10/2025

Enem 2025: cartilha de redação está disponível para consulta

Foto: Pixabay

03/10/2025

Dois comerciantes são presos em operação contra metanol e 2 mil garrafas de gin são apreendidas

Foto: Agência Brasil

03/10/2025

Gás do Povo libera até seis unidades anuais para famílias carentes

Sergio Moro, o ex-juiz da Lava Jato e atual senador pelo Paraná. Foto: Geraldo Magela/Agência Senado

03/10/2025

STF mantém Sérgio Moro réu por calúnia contra Gilmar Mendes

Foto: Agência Brasil

03/10/2025

CPNU 2 aceitará documentos eletrônicos via conta gov

Foto: Arquivo/Agência Brasil

03/10/2025

Lula relata problema em avião da FAB durante viagem ao Pará

Foto: Divulgação

03/10/2025

Reforma administrativa: deputado propõe rever gastos e supersalários

Foto: Reprodução/Freepik

03/10/2025

Ministério da Saúde e Anvisa acionam órgãos internacionais por antídoto para metanol

Foto: Divulgação

03/10/2025

Presidente da Mocidade é preso em operação contra cúpula do jogo do bicho

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

03/10/2025

STF volta a proibir bloqueio hormonal para crianças e adolescentes trans

Foto: Reprodução

03/10/2025

Gás do Povo: veja quem terá direito a botija gratuita

Foto: Divulgação

03/10/2025

Fraude no INSS: investigado tentou transferir R$ 59 milhões para criptomoedas

Antídoto não existe no Brasil - Foto: José Cruz / ABr/ Divulgação CP

03/10/2025

Anvisa solicita ao governo importação urgente de antídoto contra metanol

Foto: Divulgação

02/10/2025

Piada homofóbica termina em morte entre colegas de trabalho em marmoraria

Foto: Divulgação

02/10/2025

Confira resultados das loterias sorteadas nesta quinta-feira

Foto: Tony Winston/Agência Brasília

02/10/2025

Covid-19 lidera mortes por vírus respiratórios no Brasil em setembro

Foto: Agência Brasil

02/10/2025

Confira resultado do concurso 2922 da Mega-Sena

Foto: Instagram @gazafreedomflotilla

02/10/2025

Familiares vivem angústia diante de captura de brasileiros por Israel

Foto: Pixabay

02/10/2025

Brasil tem 11 casos confirmados de intoxicação por metanol; notificações chegam a 59


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!