+Milionária, Quina e mais: veja resultados das loterias deste sábado
Por Portal Do Holanda
04/10/2025 19h32 — em
Brasil
Confira resultados dos concursos 2923 da Mega-Sena; o 6844 da Quina; o 3504 da Lotofácil; 291 da +Milionária; o 2303 da Timemania e o 1124 do Dia da Sorte, sorteados neste sábado (4).
+Milionária
19 - 22 - 30 - 31 - 14 - 15. Os trevos sorteados foram: 3 - 4.
Dia de Sorte
02 - 18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 31. O mês da sorte é 07 (julho).
Mega-Sena
18 - 27 - 32 - 39 - 55 - 56.
Quina
05 - 09 - 11 - 52 - 59.
Timemania
20 - 42 - 45 - 46 - 48 - 55 - 75. O time do coração é o 26 (Chapecoense - SC).
Lotofácil
01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 09 - 10 - 12 - 15 - 16 - 17 - 21 - 22 - 23 - 25.
