Flu vence Portuguesa com boa atuação de Kayky e pega o Fla na final do Carioca

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com boa atuação de Kayky, que fez um gol e deu uma assistência, o Fluminense venceu a Portuguesa por 3 a 1 no Maracanã, neste domingo (9), e avançou para a final do Campeonato Carioca, onde fará o clássico com seu rival Flamengo, que eliminou o Volta Redonda. Os demais gols da partida foram marcados por Yago Felipe e Gabriel Teixeira, outra promessa da base tricolor. Chay fez o de honra para a Lusa.

A decisão do Estadual será realizada nos dois próximos finais de semana no Maracanã, e o Flu tem a missão de impedir o tricampeonato rubro-negro. O último título carioca do clube das Laranjeiras foi em 2012.

Na próxima quarta-feira (12) o Fluminense vira a chave para a Copa Libertadores, quando enfrenta o Independiente Santa Fé (COL) pela fase de grupos.

O JOGO

O Fluminense abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, quando Yago Felipe recebeu na entrada da área e, com categoria, chutou colocado, no ângulo e sem chances para o goleiro Neguete.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Jhulliam foi derrubado por Marcos Felipe e a arbitragem assinalou pênalti. O banco de reservas do Fluminense reclamou bastante alegando que houve erro na marcação de uma falta de Martinelli no início da jogada.

Chay, que não tinha nada com isso, bateu com categoria —com bola de um lado e goleiro para o outro— e empatou para a Portuguesa.

No segundo tempo, Egídio cobrou uma falta na lateral direita e surpreendeu o goleiro Neguete, batendo direto para o gol. A bola foi com veneno e bateu no travessão.

O Fluminense chegou ao 2 a 1 com dez minutos do segundo tempo, quando Kayky fez uma grande jogada pela direita, foi ao fundo e cruzou para Gabriel Teixeira, que teve calma para dominar e fuzilar o gol de Neguete.

Kayky recebeu novamente pela direita aos 21 e partiu para dentro com sua habitual velocidade, invadindo a área sem que ninguém o parasse e tocando por baixo do goleiro Neguete, fazendo o 3 a 1.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo

Cartões amarelos: Yago Felipe, Wellington, Bobadilla (FLU); Diego Guerra, Luis Gustavo, Chay, Robert, Douglas Eskilo (POR)

Gols: Yago Felipe, aos 21min do 1º tempo (FLU); Chay, aos 41min do 1º (POR); Gabriel Teixeira, aos 10min do 2º tempo (POR); Kayky, aos 21min do 2º tempo (FLU)

FLUMINENSE

Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Nino e Egídio; Martinelli (Calegari), Yago Felipe (Wellington), Cazares (Kayky) e Ganso (Lucca); Gabriel Teixeira e Abel Hernández (Bobadilla). T.: Roger Machado

PORTUGUESA-RJ

Neguete; Watson, Pedro (Andrezinho), Diego Guerra e Muniz; Mauro Silva, Cafú (Rafael Pernão) e Chay (Robert); Jhulliam (Douglas Eskilo), Luis Gustavo e Romarinho (Patrick Valverde). T.: Felipe Surian