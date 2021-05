Classificada, Ferroviária goleia o rebaixado São Caetano no ABC

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Escalada com um time misto, a Ferroviária venceu o rebaixado São Caetano por 3 a 0 neste domingo (9), no Anacleto Campanella, na rodada final da fase classificatória do Campeonato Paulista. Julio Vitor, Yuri e Hygor definiram o placar ainda no primeiro tempo. O resultado faz o time de Araraquara ganha moral para a partida contra o São Paulo, líder do Grupo B, nas quartas de final. Já o São Caetano chegou a perder um pênalti, e encerra sua campanha no estadual sem conseguir vencer.

Santo André vence o Ituano no Novelli Júnior

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André venceu o Ituano por 1 a 0, nesta tarde, em Itu, no encerramento da primeira fase do Campeonato Paulista. Marino, aos 35min da etapa final, fez o gol para o time do ABC, que termina sua participação com duas vitórias seguidas e em 12º na classificação geral. Já o Ituano fica uma posição acima, em 11º, mas com duas derrotas consecutivas.