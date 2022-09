Flamengo tenta pontuar fora de casa contra um Goiás embalado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo viaja no próximo domingo (11) ao estádio da Serrinha, em Goiânia, para enfrentar o Goiás, invicto há três jogos. Vice-líder da série A, com 44 pontos, o time rubro-negro precisa dos três pontos se quiser se manter próximo do primeiro colocado, Palmeiras (51).

Na última rodada, o Flamengo não passou do 1 a 1 contra o Ceará pelo Brasileiro no último domingo (4), quando perdeu a chance de diminuir a distância do clube paulista, que empatara no sábado (3). Venceu, no entanto, o Velez Sarfield na quarta-feira (7) e garantiu classificação tranquila na Copa Libertadores, com 6 a 1 no placar agregado.

Ainda do embate com a equipe cearense o Flamengo saiu com dois desfalques. Convocado para os próximos jogos da seleção brasileira, o atacante Pedro recebeu o terceiro cartão amarelo. Gabigol acabou expulso por reclamar da arbitragem. Ambos foram suspensos automaticamente.

Em busca de opções, técnico do time rubro-negro Dorival Júnior tem treinado com Everton Cebolinha e Marinho, que devem se somar a Arrascaeta em um ágil e leve trio ofensivo. O treinador recorreu à equipe sub-20 para ter um centroavante disponível no banco, convocando o jovem destaque Mateusão, 18.

O técnico deve anunciar a escalação oficial apenas minutos antes da partida depois de sofrer críticas por poupar o elenco contra o Ceará. Mas um provável Flamengo deve ter: Santos; Rodinei, Fabricio Bruno, Pablo e Filipe Luís; Everton Ribeiro, João Gomes e Arturo Vidal; Arrascaeta, Everton e Pedro.

Já o Goiás deve repetir pela terceira vez o elenco que venceu o Santos na última segunda (5), visto que a fórmula garantiu sucesso nas últimas atuações. A equipe conta com Pedro Raul, que se tornou artilheiro da competição nacional com 14 gols após marcar duas vezes na Vila Belmiro. Sem disputar outras competições, o time alviverde tem jogado uma vez por semana e está com departamento médico vazio.

O técnico Jair Ventura deve escalar: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo e Sávio; Auremir, Diego e Marquinhos Gabriel; Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte.

O Goiás chega a esta 26ª rodada na nona colocação do Brasileiro, com 35 pontos e a sete da zona de classificação para a Libertadores. Três jogos atrás, ocupava a 13ª, com 26, mais próximo da zona de rebaixamento.

Estádio: Estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO)

Horário: Às 19h (de Brasília) deste domingo (11)

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

VAR: Rafael Traci (SC)

Transmissão: Premiere, SporTV