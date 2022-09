Botafogo tenta embalar diante da boa fase do América-MG

O América-MG vive um momento mais confortável. Com 35 pontos, o Coelho começou a rodada em oitavo lugar e com sete partidas de invencibilidade -cinco vitórias e duas derrotas. Em seu último compromisso, bateu o Coritiba em casa por 2 a 0.

Para essa partida, o técnico Luís Castro terá quase o mesmo time que fez 3 a 1 no Fortaleza na rodada passada. A novidade será a entrada do lateral direito Saravia, que cumpriu suspensão automática.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Botafogo enfrenta o América-MG neste domingo (11), às 11h, no estádio Engenhão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca tenta embalar, enquanto os mineiros jogam para manter a boa fase e se aproximar da zona de classificação para a Libertadores.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.