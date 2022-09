Coritiba e Atlético-GO fazem duelo da zona de rebaixamento

Para o duelo em Curitiba, o Atlético-GO pode ter o retorno do atacante Luiz Fernando. Assim, o Dragão entraria em campo com o seguinte time: Renan; Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson; Edson Fernando, Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho (Shaylon); Wellinton Rato (Luiz Fernando) e Churín.

Para completar, o Atlético-GO foi eliminado nos dois torneios de mata-mata em que chegou longe. Na quinta-feira passada (8), o time de Eduardo Baptista perdeu para o São Paulo nos pênaltis e parou na semifinal da Copa Sul-Americana. Anteriormente, a equipe rubro-negra já havia caído nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Corinthians.

A novidade no time pode ser o centroavante Léo Gamalho, que está recuperado de contusão. Já é certo, porém, que o Coxa não poderá contar com peças importantes, como o zagueiro Henrique e o volante Willian Farias.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Coritiba enfrenta o Atlético-GO neste domingo (11), às 16h, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um duelo entre duas equipes que lutam contra a zona de rebaixamento.

