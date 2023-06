Flamengo tenta embalar para cumprir meta de Everton Ribeiro e brigar por tudo

O primeiro jogo será no Rio, no próximo dia cinco.

"A gente tem um elenco para poder estar no seu melhor em todas as frentes. Nosso objetivo é brigar por todos os campeonatos que estamos. Então é seguir firmemente, trabalhando, evoluindo. A gente sabe que temos de ser mais constantes, temos de estar sempre evoluindo, e o Sampaoli está procurando isso. Ele sempre tenta achar os 11 melhores para cada jogo e a gente tem de estar sempre focado para não passar a impressão da última partida e estar sempre vencendo", disse Ribeiro, ao Premiere.

Já Everton Ribeiro cobrou consistência e vê o elenco em condições de brigar pelas três competições. O Flamengo está na Copa Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo tenta embalar após a vitória contra o Santos pelo Brasileiro, que arrancou elogios do técnico Jorge Sampaoli. Everton Ribeiro diz que o objetivo é vencer as três competições que disputa.

