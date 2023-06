Cruzeiro usa ligação ao Valliadolid para contratar ex-jogador do Vasco

Com 23 anos, o atacante atua preferencialmente pelo lado esquerdo e é cria da base do Vasco, onde debutou no time principal em 2017.

A novidade é o sentido contrário, pelo qual passará Paulo Vitor, que está no Brasil desde a semana passada, restando apenas questões burocráticas para a oficialização da contratação no Cruzeiro.

O time mineiro, por exemplo, mandou para o clube espanhol o atacante Breno Teixeira, considerado uma promessa. No entanto, ele não permaneceu no clube europeu por muito tempo e já regressou ao Brasil.

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - A relação entre Cruzeiro e Valliadolid não servirá apenas para levar jogadores formados no Brasil para jogar na Espanha. O clube mineiro está contratando Paulo Vitor, atacante ex-Vasco, exatamente no caminho inverso.

