Flamengo goleia Botafogo-PB e se classifica na Copa do Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Com muitos reservas em campo, o Flamengo fez o que se esperava e, com dois gols antes dos sete minutos, venceu o Botafogo-PB com tranquilidade por 4 a 2, no Maracanã, e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o Rubro-Negro já havia vencido por 1 a 0.

Os gols - Danilo, Pedro, Varela e Everton Cebolinha marcaram para o Fla. Henrique Dourado e Rodrigo Alves fizeram para o Botafogo-PB.

Foco na "decisão" - Agora o Rubro-Negro vira totalmente seu foco para o duelo contra o Palmeiras, no domingo, no Allianz Parque (SP), jogo este que ganhou ares de decisão, já que os paulistas lideram o Campeonato Brasileiro com 22 pontos e os cariocas vêm logo em seguida, na segunda colocação, com 18.

Fim do jejum — Pedro balançou a rede e pôs fim ao jejum que já durava cinco partidas.

Meia-ceifada — Henrique Dourado, o Ceifador, marcou para o Botafogo-PB. Ex-jogador do Flamengo, ele fez sua tradicional comemoração pela metade, ou, como costuma dizer, uma "meia-ceifada".

Landim na "skin" torcedor — Ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim esteve na partida, em meio aos torcedores, no setor Oeste. Trajado com uma camisa de Zico, o ex-dirigente brincou que agora é mais "tranquilo" assistir aos jogos: "É isso. Muito legal vir para cá", disse ao UOL.

O JOGO

O Flamengo iniciou a partida de forma avassaladora. Com apenas sete minutos já havia aberto um 2 a 0 com gols de Danilo e Pedro. Totalmente atordoado, o Botafogo-PB tentava se encontrar em campo e acabou levando outro aos 21, dando a impressão que sairia um atrás do outro. Porém, o Rubro-Negro colocou o pé no freio e os visitantes, aos poucos, foram saindo das cordas, diminuindo com Henrique Dourado aos 35.

O segundo tempo começou muito parecido com o primeiro: logo aos dois minutos o Flamengo fez mais um, com Cebolinha. Muitos achavam que outros viriam na sequência. Porém, mais uma vez, o Rubro-Negro tirou o pé. O Botafogo-PB, então, chutou uma bola na trave e, pouco tempo depois, diminuiu. Filipe Luís, posteriormente, fez substituições em atacado e colocou muitos "Garotos do Ninho", além de Arrascaeta, que havia sido poupado no clássico contra o Botafogo. Com a classificação debaixo do braço, o Fla tratou de se preservar fisicamente já pensando no decisivo jogo de domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque (SP).

FLAMENGO

Rossi, Varela (Wesley), Danilo, João Victor e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson (João Alves) e Matheus Gonçalves (Juninho); Michael (Lorran), Everton Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro. T.: Filipe Luís.

BOTAFOGO-PB

Michael Fracaro, Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama (Silvinho), Thallyson (Lucas Balardin), Igor Maduro (JP Iseppe); Guilherme Santos, Gabriel Honório (Rodrigo Alves) e Henrique Dourado. T.: Márcio Fernandes.

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Cartões amarelos: Henrique Dourado, Evandro (BOT)

Cartões vermelhos: Nenhum

Gols: Danilo, aos 3 minutos do primeiro tempo (FLA); Pedro, aos 7 minutos do primeiro tempo (FLA); Varela, aos 21 minutos do primeiro tempo (FLA); Henrique Dourado, aos 35 minutos do primeiro tempo (BOT); Everton Cebolinha, aos 2 minutos do segundo tempo (FLA); Rodrigo Alves, aos 23 minutos do segundo tempo (BOT)