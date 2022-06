Flamengo faz proposta, Dorival aceita e já negocia rescisão com Ceará

A diretoria do Flamengo ainda não comunicou Paulo Sousa sobre a sua saída e a tendência é que isso seja feito ainda nesta quinta-feira (9). Já acertado com o novo comandante rubro-negro, os dirigentes, inclusive, aguardam a presença de Dorival Júnior já na partida contra o Internacional, marcada para sábado (11).

A demissão de Sousa foi decidida após a derrota para o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira (08). Rapidamente, com aval do presidente Rodolfo Landim, o Flamengo procurou Dorival realizou uma oferta, financeira e de projeto no clube por, pelo menos, seis meses, e recebeu o "sim". A multa de Dorival, que chegou ao Ceará em março deste ano, está na casa dos R$ 450 mil.

LISBOA, PORTUGAL, RIO DE JANEIRO, RJ, E SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo definiu que Paulo Sousa não permanecerá à frente do time, começou a busca por soluções com urgência e já definiu o substituto: Dorival Júnior, que atualmente comanda o Ceará. O clube carioca procurou o treinador, que acenou positivamente e já comunicou o Ceará sobre seu desejo de saída.

