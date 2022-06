Corinthians e Jô encaminham rescisão de contrato

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Corinthians e o centroavante Jô rescindiram amigavelmente o contrato válido até o dia 31 de dezembro de 2023. Os documentos ainda não foram assinados, porém o martelo está batido. A decisão acontece após a aparição pública do atleta em uma roda de samba no exato momento em que o clube alvinegro enfrentava o Cuiabá, seguida pela ausência ao treinamento de desta quarta-feira (8) no CT Joaquim Grava.

A cúpula do time alvinegro entendeu que as atitudes de Jô nos últimos dias foram inaceitáveis. A comissão técnica também não gostou da postura do atleta e deu o aval para a rescisão do contrato de trabalho. Com a saída do camisa 77, o Corinthians fica apenas com Júnior Moraes para a posição de centroavante e deve ir ao mercado da bola em busca de uma peça de reposição.

Cria do terrão do Parque São Jorge, Jô tem 284 jogos com a camisa do Corinthians e 65 gols anotados, sendo o artilheiro do clube no século XXI e também o artilheiro da Neo Química Arena com 30 gols. O centroavante é o único artilheiro do time alvinegro na história do Campeonato Brasileiro, feito alcançado na temporada 2017.

Em nota, o Corinthians informou que o desejo de rompimento do contrato partiu do próprio atleta. O clube agradeceu o centroavante pelos serviços prestados em suas três passagens pelo departamento de futebol profissional e desejou sorte na sequência da carreira.

"Nesta quinta-feira (09), o Sport Club Corinthians Paulista e o atleta Jô chegaram a um acordo para o encerramento do contrato. O jogador manifestou a vontade de rescindir o vínculo de forma antecipada. O Corinthians aceitou a decisão do atleta e informa que o contrato, com validade até dezembro de 2023, foi encerrado. Ao filho do Terrão, maior artilheiro da história da Neo Química Arena, bicampeão Brasileiro e campeão Paulista, o Corinthians agradece por todos os momentos e deseja o melhor na sequência da carreira de um dos grandes nomes da história do clube".