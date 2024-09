Flamengo empata com o Peñarol e está fora da Libertadores

O Peñarol empatou com o Flamengo em 0 a 0 na noite desta quinta-feira (26), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu. Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Maracanã, o time uruguaio garantiu sua vaga nas semifinais da Libertadores.

Apesar do Flamengo dominar boa parte do confronto, a equipe carioca não conseguiu converter as chances criadas em gol. A solidez defensiva do Peñarol e o placar agregado levaram os uruguaios à próxima fase, encerrando a campanha do Flamengo no torneio.