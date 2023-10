Filho de 4 anos do zagueiro Naldo morre um mês após acidente

Morreu nesta segunda-feira (16) Davi, de 4 anos, filho do jogador brasileiro Naldo, que atualmente defende o Antalyaspor.

A morte foi confirmada pelo Antalyaspor. O clube turco manifestou "profunda tristeza" e suas condolências ao zagueiro e à família. Posteriormente, a equipe publicou vídeo de todo o elenco prestando homenagens.

Davi passou 40 dias internado sob cuidados intensivos e chegou a passar por cirurgia. O garoto ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito. O veículo dirigido por Walter Tilatti, sogro de Naldo, foi atingido por um carro e acabou batendo em uma moto em 7 de setembro, no distrito de Uncali, na Turquia.

Sporting e Espanyol, clubes pelos quais Naldo já passou, também manifestaram seus pêsames ao brasileiro.

A CARREIRA DE NALDO

Naldo passou a maior parte de sua carreira no futebol europeu. O zagueiro atua fora do Brasil desde 2012, com passagens por Itália, Espanha, Portugal, Arábia Saudita e Turquia.

O defensor iniciou sua trajetória profissional no Cascavel. Naldo ainda defendeu Linense, Oeste, União São João, Ponte Preta, Grêmio e Cruzeiro antes de se transferir ao Bologna, da Itália.

Aos 35 anos, Naldo está de volta a clube onde foi titular absoluto. O brasileiro, que vestiu as cores do Antalyaspor entre 2020 e 2022, está de volta ao time após uma temporada no Al-Taawoun, da Arábia Saudita.

Além de Bologna e Antalyaspor, Naldo já jogou por Udinese, Getafe, Sporting, Krasnodar e Espanyol no futebol europeu.