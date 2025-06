Festa em Paris tem tumulto; Macron receberá campeões no domingo

PARIS, FRANÇA (FOLHAPRESS) - Desembarque por volta das 16h em Paris (11h em Brasília). Desfile em carro aberto na Champs-Elysées, principal avenida da capital francesa. Encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, às 19h locais (14h em Brasília). Comemoração no estádio Parque dos Príncipes. A festa do Paris Saint-Germain, que começou antes mesmo do apito final, vai durar todo o domingo (1º) para desespero das autoridades de segurança francesas.

Carreatas e buzinaços tomaram conta das principais avenidas da cidade na noite deste sábado. Como estava previsto, a Torre Eiffel foi iluminada de azul e vermelho, cores do clube parisiense, e luzes brancas piscaram a cada um dos cinco gols da decisão.

"Dia de glória para o PSG", postou na rede social X o presidente da França, Emmanuel Macron, fazendo referência a um verso do hino nacional, a Marselhesa ("O dia de glória chegou").

Ao todo, 5.400 policiais e soldados policiaram as ruas de Paris neste sábado, esquema comparável ao de eventos de alto risco, como os Jogos Olímpicos do ano passado. Isso não impediu que tumultos ocorressem no entorno do Parque dos Príncipes e na Champs-Elysées. A polícia interveio com bombas de gás lacrimogêneo. Pelo menos 81 pessoas foram presas, segundo o jornal Le Parisien.

Ainda no gramado da Allianz Arena de Munique, o presidente do PSG, o qatari Nasser al-Khelaïfi, fez pela TV um apelo aos torcedores para que comemorem pacificamente a conquista.

Espera-se um público de 100 mil pessoas na Champs-Elysées, limite estabelecido pela polícia parisiense por questões de segurança. Um cordão de isolamento será estabelecido nas primeiras horas da manhã.