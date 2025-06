Bahia derrota São Paulo no Brasileirão e Ceni comemora revanche

Em noite inspirada de Willian José, o Bahia venceu o São Paulo por 2 a 1 neste sábado (31), na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Brasileirão. O atacante foi decisivo ao marcar os dois gols do Tricolor baiano, garantindo a primeira vitória do técnico Rogério Ceni sobre o time que o consagrou como ídolo. Luciano descontou para os paulistas, mas não evitou a derrota.

A partida foi dominada pelo Bahia desde o início, com maior posse de bola e boas chances criadas. O primeiro gol saiu após cruzamento de Erick Pulga e cabeceio certeiro de Willian José. O segundo veio de pênalti, sofrido por Kayky e convertido pelo próprio atacante. O São Paulo esboçou reação com gol de Luciano, após revisão do VAR, mas falhou nas finalizações e não conseguiu buscar o empate.

Com o resultado, o Bahia chega aos 18 pontos e assume provisoriamente a 5ª colocação na tabela. Já o São Paulo permanece em situação instável, com 12 pontos e ocupando o 13º lugar. O time baiano agora foca na Copa do Nordeste, enquanto os paulistas voltam a campo apenas após a Data Fifa, no dia 12 de junho, contra o Vasco.