Feliz por arriscar nas Olimpíadas, Zanetti só chora de saudades do filho

"Temos que sair felizes em tudo na nossa vida. Não é porque errei que tenho que sair triste. Saí feliz porque arrisquei. Ninguém sabe o quanto sofri pra fazer essa saída. Machuquei o pé várias vezes e, se eu não tivesse feito hoje, com certeza ficaria triste", afirmou. "Pelas notas que venho tirando nas apresentações, ficaria em quarto e quinto. Aí você me veria triste, porque não arrisquei."

O grego Eleftherios Petrounias, campeão na Rio-2016, levou o bronze com 15.200 --ouro e prata foram para os chineses Yang Liu e Hao You, respectivamente, com 15.500 e 15.300. Zanetti, porém, se desequilibrou e caiu, encerrando a participação olímpica na oitava posição, último entre os finalistas, com 14.133.

A opção dele e do treinador Marcos Goto foi executar um outro movimento na saída do aparelho para aumentar o grau de dificuldade. Se acertasse o triplo mortal grupado, pelos seus cálculos, teria tudo para aumentar a pontuação em três décimos e ficar entre os três primeiros.

