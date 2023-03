Falcão diz que está com vergonha da eliminação, mas mantém Odair no Santos

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Paulo Roberto Falcão, coordenador esportivo do Santos, disse que está com vergonha após a eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista, mas não pensa em demitir o técnico Odair Hellmann.

Falcão criticou o desempenho do Peixe na derrota por 3 a 0 para o Ituano e prometeu mudanças a partir desta segunda-feira.

O Santos enfrentará o Iguatu-CE na próxima quinta-feira, na Vila Belmiro, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Veja outras respostas de Falcão:

Mudanças?

"Estão todos tristes e envergonhados pela atuação. Vamos definir algumas coisas, mas estamos envergonhados pela atuação. Temos que assumir tudo que aconteceu, não temos hábito de esconder nada. Não jogamos bem, foi uma partida péssima e isso nos preocupa muito. Jogo terminou há pouco, vamos pensar e amanhã definimos. Hoje foi muito ruim".

Reforços

"O time do Santos precisa qualificar ainda mais. Temos qualidade, mas precisamos de mais. Pensamos, repensamos e estamos atentos. Sabemos das limitações econômicas do clube, mas tenho convicção que faremos bom jogo na quinta, e isso não tira nossa atuação temível de hoje. Essa eliminação foi terrível, com todo respeito ao Ituano. Temos que buscar soluções, a princípio na quinta-feira e depois no Campeonato Brasileiro".

Lucas Lima renova?

"Temos tudo em pauta. Temos uma preocupação de resolver um monte de coisa, qualificando o grupo. Temos que ter calma, não é momento de terra arrasada".